زيادة استيعاب كلية إدارة الأعمال بجامعة حفر الباطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - حفر الباطن رفعت كلية إدارة الأعمال بجامعة حفر الباطن طاقتها الاستيعابية في العام الدراسي 1440 / 1441 هـ، لتقبل 600 طالب وطالبة في إطار ما تشهده الجامعة من تحديث وتطوير بشكل عام. وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد الشمري أن الكلية تتوسع بشكل مدروس في ضوء حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية جاذبة للعلم والتعلم وملهمة للإبداع والتميز، بما يوازي التحول الوطني نحو مستقبل زاهر بزيادة الطاقة الاستيعابية للقبول من الطلاب والطالبات في أقسام الكلية وبنسب عالية تطرح للمرة الأولى على مستوى الجامعة منذ نشأتها، وذلك وفق معايير الجودة من أداء تعليمي ومستوى تحصيلي لطلاب وطالبات الكلية.



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