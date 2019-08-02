تأهيل متخصصين في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فتح أمس باب التسجيل في «معسكر طويق لعلماء البيانات» عبر الموقع الالكتروني المخصص، والذي يستهدف تأهيل متخصصين في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء قدرات وطنية احترافية في التقنيات المتقدمة وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وينظم هذا المعسكر مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي (ذكاء)، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وبرنامج تنفيذ استراتيجية مركز المعلومات الوطني، بالاشتراك مع شركة ثقة، وعدد من الشركاء المحليين والعالميين مثل معهد ميتس المتخصص بعلوم البيانات وشركات مايكروسوفت وآي بي إم وأوراكل.

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وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والمشرف العام على مركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي (ذكاء) الدكتور عبدالله الغامدي، أن تجربة المعسكر تشمل التعلم المبني على مشاريع ومهمات وتحديات تضمن تأهيل أبناء الوطن لسوق العمل بالشكل الأمثل، إلى جانب تقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم في تلك المجالات من خبراء محليين ودوليين.

من جهته بين الرئيس التنفيذي لشركة «ثقة» السعودية العاملة في مجال الحلول الذكية وخدمات الأعمال وخدمات البيانات، أيمن الفلاج، بأن علم البيانات يستخدم في جميع المجالات العملية للمساعدة في حل المشكلات وزيادة كفاءة المنظمات، وذلك باتخاذ أفضل القرارات بحسب المعلومات المستخرجة منها.

ويعد برنامج المعسكر الوحيد المعتمد في «علم البيانات» من مجلس اعتماد التعليم والتدريب المستمر الأمريكي (ACCET).

وسوف ينضم المشاركون في المعسكر إلى برنامج مكثف في مجال تحليل البيانات لتأهيلهم كعلماء بيانات المستقبل، في حين سينطلق المعسكر مطلع سبتمبر المقبل ويستمر لمدة 15 أسبوعا.