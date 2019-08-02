القبض على ملثمين سلبوا إيرادات محطة وقود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أطاحت شرطة الرياض بثلاثة جناة سعوديين هددوا عمال محطة وقود بساطور وسلبوا ما بحوزتهم من إيرادات مالية نقدية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة في بيان أمس، أنه وبالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إعداء شخصين ملثمين على عمال محطة للوقود بحي السويدي غرب العاصمة الرياض وسلب ما بحوزتهم من إيرادات مالية نقدية تحت تهديد السلاح الأبيض «ساطور»، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن كشف هوية الجناة والقبض عليهم، وهم ثلاثة مواطنين، بالعقد الثاني من العمر، حيث جرى إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم.



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