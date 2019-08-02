برنامج صحي في مدينة الحجاج بالخرج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخرج

أطلقت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج أمس الأول برنامجا تثقيفيا صحيا في مدينة الحجاج بمدينة السيح، يهدف إلى إرشاد ضيوف الرحمن لاتباع أفضل الوسائل الصحية بما يضمن سلامتهم خلال موسم الحج.

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ويشتمل البرنامج الذي تنفذه كلية الصيدلة على عرض أفلام توعوية، وتوزيع كتيبات تثقيفية تتضمن نصائح طبية، بمشاركة نخبة من طلاب وطالبات الكلية، بجانب إهداء الحجاج حقائب صحية تحتوي على مواد للإسعافات الأولية.

وأكد عميد الكلية الدكتور أحمد العليوي حرص الجامعة على المشاركة في مدينة الحجاج وتقديم خدماتها لضيوف الرحمن وتسخير كل الإمكانات والجهود من أجل راحتهم وسلامتهم.

وأوضح أن الكلية تسعى لإقامة هذا البرنامج سنويا وتطويره عاما بعد آخر، ليكون أحد البرامج التطوعية لتطوير مهارات الممارسة الصيدلانية للطلاب والطالبات بما يخدم المجتمع ويؤهلهم لممارسة الحياة العملية فور تخرجهم.