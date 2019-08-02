مسار جديد لتفويج الحجاج الأوروبيين إلى الجمرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استحدثت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا مسارا جديدا لتفويج الحجاج القادمين من أوروبا وأمريكا عن طريق أنفاق المجازر، لضمان عدم اختلاط المشاة مع مسارات الحافلات.

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وأوضح رئيس قطاع التفويج بالمؤسسة المطوف ماجد صبغة أن تغييرات طرأت على الخطة التشغيلية في حج هذا العام، تتعلق بأوقات الحظر، ففي العاشر من ذي الحجة أول أيام التفويج إلى الجمرات سيكون الحظر من الـ4 إلى الـ10، ليرتفع من أربع ساعات ونصف إلى 6 ساعات عن العام الماضي، فيما يلغى الحظر في اليوم الحادي عشر، بحيث جرت جدولة الأوقات بما يناسب كل مرحلة، وفي اليوم الـ12 أوقات الحظر ستكون من الـ10 إلى الـ2 ظهرا.

وشرح خلال ورشة عمل أقيمت أمس الأول الخطة التشغيلية لأعضاء التفويج في مكاتب الخدمات الميدانية، والتي أظهرت الكثير من الجوانب عبر عرض مرئي اشتمل على موازنة شاملة لهيكلة القطاع واستعداداته، حيث بلغ تعداد العاملين في القطاع 91 فردا مما يساعد في تنظيم وتطبيق آلية تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات.

وبين أن اللقاء استعرض الأنظمة التقنية المعتمدة من وزارة الحج، حيث يجري في هذا العام تلافي المشاكل السابقة في التطبيق الالكتروني ليصبح أكثر مرونة من السابق، كما جرى التنسيق مع الأمن العام لتأمين المسار للحفاظ على سلامة الحجاج، مبينا أن استخدام هذا المسار سيبدأ في يومي 9 و10 للحجاج الأتراك من مخيمات الظل.