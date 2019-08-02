خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار في ريفي إدلب وحماة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دمشق رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خروقات عدة لاتفاق وقف إطلاق النار الجديد في ريفي حماة وإدلب. وبحسب المصدر، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، استهدفت قوات النظام بنحو 50 قذيفة وصاروخا صباح أمس أماكن في الزكاة والأربعين ولطمين ومحيط اللطامنة بالقطاع الشمالي من الريف الحموي، فيما لا تزال الطائرات التابعة للروس والنظام السوري غائبة عن أجواء منطقة «خفض التصعيد» منذ أكثر من 10 ساعات.



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