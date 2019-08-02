المفاوضات السودانية تقترب من اتفاق حاسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات أن المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير قطعت شوطا كبيرا في التوصل إلى اتفاق حاسم بشأن الوثيقة الدستورية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بالخرطوم، «إن الطرفين قررا أن يجتمعا لتكملة العمل، مشيرا إلى أن وثائق الاتفاق العام اكتملت».