الهند ترفض الوساطة الأمريكية حول كشمير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيودلهي

رفضت الهند أمس مجددا عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالوساطة بين إسلام أباد ونيودلهي في النزاع حول كشمير، فيما أفادت وسائل إعلام بأن الهند بدأت بنقل 25 ألف جندي إضافي إلى المنطقة التي يمزقها التمرد.

وكتب وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشنكار في تغريدة عبر موقع تويتر أنه نقل هذا إلى نظيره الأمريكي مايك بومبيو في اجتماع عقد في بانكوك.

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وكتب جيشنكار «لقد نقلت إلى نظيري الأمريكي الوزير بومبيو هذا الصباح بعبارات واضحة أن أي نقاش حول كشمير، إذا كان هناك ما يبرره، سيكون مع باكستان وحدها وكحوار ثنائي فقط».

وجاء الرد بعد ساعات من إعلان ترمب أن حل قضية كشمير أمر يرجع إلى الهند وباكستان، لكنه مستعد للمساعدة.

وتزعم كل من الهند وباكستان سيادتها على المنطقة المتنازع عليها الواقعة في الهيمالايا. وخاضت الجارتان حربين في النزاع عليها منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني 1947.