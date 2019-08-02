مقتل 8 من شرطة أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دايكوندي قتل ثمانية على الأقل من قوة الشرطة الأفغانية وأصيب 10 آخرون في هجوم على نقطة تفتيش تابعة للشرطة في إقليم دايكوندي، وسط البلاد، طبقا لما ذكره حاكم الإقليم، أنور رحمتي.



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