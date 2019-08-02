مزج ألوان الثقافة العسيرية في معارض«مسك للفنون»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأ معهد مسك للفنون أمس الأول، إقامة حزمة من البرامج والأنشطة الفنية في مدينة أبها لمدة شهر كامل، وتتمثل في معرضين فنيين وورش عمل تدريبية للهواة والأطفال، ودورات قصيرة خاصة بالفنانين ومعرض للرسم الحي، وبازار للفنانين، وذلك بالتزامن مع موسم السودة.

ودعا معهد مسك للفنون التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز «مسك الخيرية»، المهتمين بالفنون من فئات المجتمع كافة في منطقة عسير، إلى الاستفادة من هذه البرامج والأنشطة التي تقام طوال أغسطس الحالي في كل من قرية المفتاحة ومنطقة السودة.

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يذكر أن معهد مسك للفنون يعد مركزا ثقافيا يعنى بالفن والفنانين، ويعمل تحت مؤسسة «مسك الخيرية» وتأسس عام 2017م ويسعى إلى تشجيع المواهب الفنية الشابة المحلية في المملكة والارتقاء بسمعة الفنون السعودية والعربية وتمكين التبادل والحوار الثقافي العالمي.

أبرز البرامج والأنشطة

قرية المفتاحة:

ورش عمل يومية لمدة 40 دقيقة للتدريب على الفنون

دورات قصيرة خاصة بالفنانين

بازار خاص بالفنانين مع نهاية كل أسبوع

معرض أرض الطود

منطقة السودة: