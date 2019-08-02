7 شروط تؤهل الأفراد للعمل في مكاتب المصالحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي الطائف

فيما أقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وإجراءاتها، وذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات العدل في برنامج التحول الوطني 2020، والتي تهدف إلى جعل المصالحة والوساطة خيارا لحل النزاعات، حددت قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة 7 شروط لتسجيل المصلح للعمل في مكاتب المصالحة.

ووفقا للقواعد الجديدة، فإنه يجوز استعانة مكاتب المصالحة بمصلحين من غير منسوبي العدل من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي الذين تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات، وحددت 7 شروط لتسجيل المصلحين الأفراد، وثلاثة لتسجيل الجهات المقدمة للمصالحة.

كما أجازت القواعد للمصلح المسجل الحصول على أتعاب للمصالحة من أطرافها أو بعضهم بشرط أن يبين ذلك في سجل المصلحين المسجلين، وموافقة أطراف المصالحة، بعد اطلاعهم على مقدار الأتعاب، وألا يؤثر ذلك في حيادية المصلح المسجل واستقلاله، وأن يلتزم المصلح المسجل بما يصدره المركز من إجراءات وضوابط في هذا الشأن، بما في ذلك ما قد يصدره من ضوابط لتحديد مقدار الأتعاب وللمنازعات التي يجوز أخذ مقابل مالي عليها.

شروط المصلح للعمل في مكاتب المصالحة:

-01 أن يكون كامل الأهلية

-02 أن يكون حسن السيرة والسلوك

-03 ألا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية

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-04 حضور الدورات التدريبية التي يحددها المركز

-05 اجتياز الاختبار الذي يعتمده المركز

-06 اجتياز المقابلة الشخصية

-07 اجتياز التدريب العملي بحضور ما لا يقل عن 10 جلسات مصالحة فعلية

3 شروط لتسجيل الجهات المقدمة للمصالحة

-01 أن تكون مرخصة ترخيصا ساريا بممارسة أعمالها في المملكة

-02 أن تكون للمصالحة علاقة بالأنشطة المرخص لها بممارستها

-03 أن تكون لديها جلسات مهيأة للمصالحة حسب المعايير التي يضعها المركز