إصلاحات جديدة تحد من التجاوزات الفردية ضد المرأة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في حين أقرت تعديلات نظام وثائق السفر منح المواطنة السعودية في سن 21 عاما فما فوق حرية السفر، ستؤثر الإصلاحات الجديدة إيجابا على الواقع المجتمعي للمرأة السعودية في ضمان حقوقها المشروعة في الدين الإسلامي، والمكفولة بأنظمة الدولة وقوانينها.

وتأتي القرارات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء كجزء من تطوير الحكومة لقراراتها وأنظمتها بما يواكب تطلعات المجتمع السعودي، كما أن المملكة تراجع بشكل مستمر الأنظمة واللوائح كافة لتكون متوافقة مع التطور الاجتماعي والمسار التنموي بشتى المجالات.

وتحدث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عن تطوير القوانين المتعلقة بالمرأة إعلاميا قبل مدة، حيث كان محل دراسة وبحث عميقين ليكون التطوير بما يتوافق مع ثقافة المجتمع وعاداته وتحقق اليوم.

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وأقرت التعديلات لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة موقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما.

كما منحت تعديلات نظام الأحوال المدنية الزوج أو الزوجة على حد سواء أحقية التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربهما التبليغ، ويحق لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال 60 يوما من تاريخ عقد الزواج.

وتأتي هذه الإصلاحات للحد من بعض التجاوزات الفردية التي كانت تحصل سابقا مما قد ينتح عنها عدم قدرة المرأة على إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بأحوالها الشخصية أمام الجهات الحكومية، بسبب بعض مواد نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، والتي ألغيت أو عدلت بموجب قرارات مجلس الوزراء.

ويثبت المجتمع السعودي دائما أنه جاهز ولديه القابلية لاستيعاب الإصلاحات الاجتماعية، بدلالة تقبله لإصلاحات سابقة مثل عمل المرأة في مختلف القطاعات، والسماح بقيادتها للسيارات، إلى جانب إيجابيات القرارات ذات العلاقة بالأحوال الشخصية للمرأة وحضانتها لأبنائها.

أبرز تعديلات نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية

منح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية

منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم

محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه

جزء من تطوير الحكومة لقراراتها وأنظمتها

لها انعكاسات اقتصادية إيجابية على المرأة

تحد من بعض التجاوزات الفردية التي كانت تحصل سابقا

تدعم استقلالية المرأة الاقتصادية وحقوقها النظامية في العمل والتقاعد عبر مساواتها بالرجل

جزء من منظومة الإصلاحات المجتمعية التي تشهدها المملكة، ولا سيما في ما يخص حقوق المرأة