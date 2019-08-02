وصول 1.4 مليون حاج من الخارج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى أمس الأول 1.423.230 حاجا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية أن عدد الحجاج القادمين سجل زيادة بواقع 121.045 حاجا عن القادمين للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 9%.

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قدوم الحجاج:

جوا 1,323,405

برا 82,978

بحرا 16,847