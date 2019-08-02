طيران الأمن يواكب تنقلات الحجاج في المدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تواصل القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة تنفيذ مهامها في خدمة الحجاج بالمدينة المنورة مع مختلف أجهزة الدولة وقطاعاتها الأمنية والخدمية.

وتضمنت الخطة العامة لطيران الأمن بالحج تشغيل وحدة المدينة المنورة الموسمية لمواكبة تنقل الحجيج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة قبل وبعد أداء مناسك الحج، وذلك على فترتين بدأت الأولى من اليوم العشرين من ذي القعدة وتستمر حتى يوم التروية الثامن من ذي الحجة.

فيما تبدأ الفترة الثانية من منتصف نهار الــ13 من ذي الحجة وتستمر حتى مغادرة الحجاج للمدينة المنورة، حيث ترافق الطائرات الحجاج في تنقلاتهم إلى المدينة المنورة وتنفذ مسحا مستمرا للطرق التي يسلكونها ومتابعة دقيقة للحالة الأمنية والحركة المرورية، إضافة إلى مهامها المعتادة، ومنها الإخلاء الطبي والإطفاء والإنقاذ وتقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية والجهات الحكومية.