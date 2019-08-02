السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس تعد مهام تشغيل أنظمة التكييف وتلطيف الهواء داخل المسجد النبوي وسقيا المياه بما يتناسب مع زيادة أعداد المصلين، من أبرز الأعمال الجليلة التي تهدف للعناية بضيوف الرحمن من الحجاج والزائرين بالمسجد النبوي الشريف، إضافة إلى توفير الكميات الكافية من سقيا مياه زمزم.



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