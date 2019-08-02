3 مراحل لمسح مشعري منى وعرفات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بدأ أفراد الكشافة المشاركون في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عملية مسح مشعري منى وعرفات، بهدف جمع المعلومات الميدانية الخاصة بمؤسسات الطوافة والمخيمات والتعرف على المعالم، حتى يتمكن الكشافة فيما بعد من إرشاد التائهين.

وأفاد قائد عام المعسكرات الدكتور صالح الحربي، خلال حضوره انطلاق عملية المسح أمس من معسكر منى الوادي الكشفي الفرعي بأن العملية تمر بثلاث مراحل، الأولى «الإعداد والتجهيز» حيث يتم فيها تجهيز الخطة، ووضع برنامج المسح للوحدات على المناطق لمشعري منى وعرفات، لكي تتمكن وحدات الكشافة من مسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين صباحية ومسائية، وتجهيز ملفات الوحدات والأخصائيين ومراجعة الخرائط والشرائح مع الواقع الميداني وتعديلها حسب ما يطرأ من إحداثيات جديدة.

والمرحلة الثانية تعمل خلالها الوحدات المشاركة في معسكرات الخدمة العامة على مسح مشعري منى وعرفات، وتوثيق المعلومات في كراسة المسح على فترتين صباحية ومسائية، ومن ثم تقيم هذه البيانات وتطابق مع بيانات المؤسسات الحكومية ومؤسسات الطوافة، فيما يصدر خلال المرحلة الثالثة الدليل الإرشادي والخرائط العامة والشرائح بعد التأكد والمراجعة.