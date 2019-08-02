تحويل مسار حافلات الحجاج من مطار جدة إلى نقطة النوارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
وجهت وزارة الحج والعمرة أخيرا حافلات الحجاج القادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة هذا العام إلى سلوك طريق بريمان باتجاه نقطة تفتيش النوارية على طريق مكة ـ المدينة السريع، بدلا من توجهها إلى نقطة الشميسي كما كان معمولا به في الأعوام الماضية، وذلك لتخفيف الضغط.
وعلمت «مكة» أن تحويل مسار الحافلات هذا العام يأتي إنفاذا لتوجيهات عليا بنيت على دراسات سابقة وأسس علمية، بحيث يكون طريق بريمان باتجاه النوارية منفذا لحافلات الحجاج القادمة من المطار بدلا من طريق مكة ـ جدة السريع.
وأشارت إلى أن طريق مكة ـ جدة السريع باتجاه الشميسي سيكون متاحا فقط لأهالي جدة وزوار مكة دون حافلات الحجاج، الأمر الذي سيخفف الضغط على نقطة تفتيش الشميسي التي كانت تعاني من تكدس المركبات خلال الأعوام الماضية.
نتائج تحويل مسار الحافلات:
- إيجاد طريق مستقل للحجاج دون غيرهم
- تخفيف الزحام على نقطة الشميسي
- الحيلولة دون تكدس المركبات
مسار الحافلات
- المطار طريق بريمان
- طريق مكة - المدينة السريع
- نقطة تفتيش النوارية - مكة
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