مسار جديد للحجاج الأوروبيين .. وتغيير أوقات الحظر تخصيص 4 شوارع لتفويج الحجاج العرب إلى جسر الجمرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية ورشة عمل لشرح خطط التفويج وإدارة الحشود بمشاركة العقيد مسفر القحطاني قائد المنطقة الثانية بأمن المشاة في مشعر منى ، وعضو مجلس إدارة‪‪ المؤسسة‪المشرف على الخدمات العامة وإدارة جسر الجمرات والطواف‪الدكتور شادي مسكي‪.

وركزت الورشة التي شهدها رؤساء مكاتب شؤون الحجاج العرب وأعضاء التفويج بمكاتب الخدمة الميدانية على شرح خطط التفويج لمنشأة جسر الجمرات ، ونقاش أبرز المعوقات وطرق تلافيها.

وشرح قائد المنطقة الثانية بأمن المشاة في مشعر منى العقيد مسفر القحطاني حركة الحشود من يوم 8 إلى يوم 13 في مشعر منى واستمع الحضور إلى طريقة وأماكن تحركات الحجاج من يوم قدومهم ووصولهم إلى مشعر منى يوم 8 وحتى مغادرتهم يوم 13.

وأفصح عن تخصيص أربع شوارع في مشعر منى لتفويج الحجاج العرب البالغ عددهم 380 ألف حاج من مخيماتهم لجسر الجمرات وهي الشارع الجديد (أ) والشارع الجديد (ب) بجانب شارع سوق العرب والملك فهد، مبينا ان العودة ستكون عبر طريق الملك فهد نزولا على كوبري الملك عبدالله.

وحذر القحطاني من خروج الحجاج في أوقات الحظر خصوصا يوم العاشر والثاني عشر والالتزام بجداول التفويج، حيث من المنتظر ان تعلن الوزارة عن الجداول وأوقات الحظر الجديدة .

من جهته طالب عضو مجلس الإدارة المشرف على إدارة جسر الجمرات الدكتور شادي مسكي المطوفين بضرورة التقيد التام بخطط وزارة الحج والعمرة في تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات والعودة مرة أخرى إلى المخيم وذلك عبر الطرق المخصصة.

وأشار إلى أن خطة التفويج تم اعتمادها، وسوف تكون وفق الجداول المخصصة بمتابعة تامة من قبل رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان ، ونائبه المطوف الدكتور محمد بياري .

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وكانت إدارة جسر الجمرات قد نظمت ورشة عمل خاصة لتدريب أعضاء التفويج بمكاتب الخدمة الميدانية على التطبيق الإلكتروني المعد من قبل وزارة الحج ، وقدمت شرح مفصل عن بوابة التفويج الشاملة، والتدريب على إستخدام التطبيق الذي يشمل جداول التفويج والاوأمر والمحاضر.

وشهدت الورشة حضور فريق مراقبي التفويج لمعاونة أعضاء التفويج في تطبيق البرنامج ، حيث شاركوا الأعضاء في الإجابة على استفسارتهم بكل وضوح وشفافية.

ويضم الفريق مدير الإدارة فيصل سلاغور، ورئيس فريق الإحصاء حسام ظفر، ورئيس فريق المتابعة والتوثيق الدكتور محمد وزان ، ورئيس الفرق الميدانية عادل باودود.

وفي ذات السياقكشف رئيس قطاع التفويج بالمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا المطوف ماجد صبغة عن تغييرات طرأت على الخطة التشغيلية في حج هذا هذا العام 1440هـ ، حيث حدثت تغييرات في اوقات الحظر، ففي العاشر من شهر ذي الحجة اول ايام التفويج الى الجمرات سيكون الحظر من الـ 4 الى الساعة الـ10، ليترفع من أربع ساعات ونصف إلى 6 ساعات عن العام الماضي ، فيما تم الغاء الحظر في اليوم الحادي عشر، بحيث تمت جدولة الأوقات بما يناسب كل مرحلة، ،وفي يوم 12 اوقات الحظر ستكون من الـ 10 الى الـ2 ظهرا.

وكان القطاع اعلن خطته التشغيلية من خلال ورشة عمل لأعضاء التفويج في مكاتب الخدمة الميدانية اظهرت الكثير من الجوانب عبر عرض مرئي اشتمل على موازنة شاملة لهيكلة القطاع واستعداداته، حيث بلغ تعداد العاملين في القطاع (91) فردا مما يساعد في تنظيم وتطبيق الية تفويج الحجاج الى منشأة الجمرات.

وتحدث العرض عن مهام افراده ومواقعهم ونقاط تمركزهم في المشاعر المقدسة والفرق الميدانية وخطط الطورائ .

كما تم اقامة ورشة العمل بخصوص الأنظمة التقنية وتطبيق التفويج المعتمدة من وزارة الحج ، حيث سيتم في هذا العام تلافي المشاكل السابقة في التطبيق الالكتروني ليصبح اكثر مرونة من السابق، كاشفا عن إمكانية إضافة المرشدين من خلال التطبيق ومتابعة خروجه وعودته من المخيم الى الجمرات في خاصية جديدة تطبق لأول مرة هذا العام .

وأفصح صبغة عن استحداث مسار جديد لتفويج حجاج المؤسسة القادمين من أوروبا وأمريكا عن طريق انفاق المجازر ، لضمان عدم اختلاط المشاة مع مسارات الحافلات ، مبينا أنه تم التنسيق لذلك مع الامن العام لتأمين المسار للحفاظ على سلامة الحجاج.

وأفاد أن استخدام هذا المسار سيبدأ في يوم 9 – 10 للحجاج الاتراك من مخيمات الظل، وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس المؤسسة المطوف طارق عنقاوي ونائبه المطوف الدكتور طارق كوشك.