، المستثمر مبارك الغامدي يعود للسعودية بعد احتجازه عاماً في مصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - عقب ثبوت براءته في القضايا المنسوبة له

عاد إلى السعودية المستثمر مبارك الغامدي، بعد أن ظلّ عالقاً لأكثر من سنة في مصر، دون أن يتمكن من مغادرتها.

وأُطلق سراح الغامدي من السجن مؤخراً بعد ثبوت براءته في القضايا المنسوبة له، لكنه اُحتجز ومُنع من المغادرة وظل رهن الإقامة في مصر، بعد أن وقع في شراك شخص ادعى أنه مستثمر، لكن ثبت لاحقاً أنه يخطط للاستيلاء على المصنع الذي تعود ملكيته للغامدي.

وتفجرت القضية خلال العام المنصرم، وتابعت "الخليج 365" تفاصيلها ونشرت مناشدة ذويه بالإفراج عنه حتى تدخل السفير السعودي بمصر أسامة نقلي وخاطب النائب العام المصري وأُفرج عنه.

وقال "الغامدي" لـ"الخليج 365": "الشكر لله أولاً وأخيراً ثم للسفارة السعودية وللنائب العام المصري ولصحيفة "الخليج 365" على جهودها وإبراز قضيتي".