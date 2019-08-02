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التقطت عدسة "الخليج 365" مجموعة من الصور لحجاج بيت الله الحرام وهم يلتقطون بهواتفهم الذكية العديد من الصور التذكارية بساحات الحرم المكي.
وفي التفاصيل، رصدت "الخليج 365" فرحة الحجاج بقدومهم لمكة المكرمة لأداء الصلوات بالمسجد الحرام لحين الانتهاء من أداء فريضة الحج، في ظل بثهم المباشر من خلال الأجهزة الذكية للأذان من داخل المسجد الحرام وسط كثافة المصلين.
يذكر أن قوة أمن الحرم بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة، تقوم بإدارة الحشود بما يوفّر انسيابية وسهولة بين المصلين وخروجهم عبر بوابات المسجد الحرام وفي الساحات المحيطة على مدار الساعة، بالإضافة لإرشاد الحجاج التائهين بمحل إقامتهم.
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440 08:47 PM
أمن الحرم يقوم بإدارة الحشود لتوفير الانسيابية والسهولة بين المصلينشاهد.. "الخليج 365" ترصد الحجاج وهم يلتقطون الصور التذكارية بالمسجد الحرام
التقطت عدسة "الخليج 365" مجموعة من الصور لحجاج بيت الله الحرام وهم يلتقطون بهواتفهم الذكية العديد من الصور التذكارية بساحات الحرم المكي.
وفي التفاصيل، رصدت "الخليج 365" فرحة الحجاج بقدومهم لمكة المكرمة لأداء الصلوات بالمسجد الحرام لحين الانتهاء من أداء فريضة الحج، في ظل بثهم المباشر من خلال الأجهزة الذكية للأذان من داخل المسجد الحرام وسط كثافة المصلين.
يذكر أن قوة أمن الحرم بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة، تقوم بإدارة الحشود بما يوفّر انسيابية وسهولة بين المصلين وخروجهم عبر بوابات المسجد الحرام وفي الساحات المحيطة على مدار الساعة، بالإضافة لإرشاد الحجاج التائهين بمحل إقامتهم.
، شاهد.. "الخليج 365" ترصد الحجاج وهم يلتقطون الصور التذكارية بالمسجد الحرام ،
المصدر : الخليج 365
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