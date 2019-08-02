، أفلام "موشن جرافيك" لأول مرة.. "تطوير مكة" تطلق حملتها التوعوية للحج ،

محمد بن مسعود - الدمام - توزيع أكثر من مليونَيْ نشرة لمستخدمي قطار المشاعر المقدسة ومنشأة الجمرات

أطلقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، حملتها التوعوية لموسم حج 1440هـ؛ وذلك عن طريق توزيع أكثر من مليونَيْ نشرة توعوية لمستخدمي قطار المشاعر المقدّسة ومنشأة الجمرات من ضيوف الرحمن.

واستخدمت الهيئة في حملتها التوعوية لهذا العام بثَّ الأفلام الإرشادية في الطائرات التي تقلّ الحجاج إلى السعودية لأداء المناسك، وكذلك في صالات المطارات ومراكز التوجية والإرشاد المنتشرة على مداخل مكة المكرمة، بالإضافة إلى عدة مواقع بالساحات المحيطة بالمسجد الحرام، وعبر شاشات العرض المنتشرة في مقارّ سكنهم.

وتضمنت النشرات والأفلام التوعوية حزمة من التعليمات الواجب اتباعها من قبل الحجاج خلال كيفية وصولهم لمنشأة الجمرات، وقطار المشاعر المقدسة، وكيفية تجنب الازدحامات وعدم حمل الأمتعة الثقيلة، واتباع الإرشادات التي يقدّمها العاملون في منشأة الجمرات وقطار المشاعر المقدسة.

وتنوّعت الحملة التوعوية التي تنفذها الهيئة بتسع لغات مختلفة، والتي تشمل أكبر نسبة من أعداد الحجاج، وفقًا للإحصاءات الصادرة في هذا الشأن.

تأتي هذه الحملة إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس الهيئة، والحريصة على وصول النشرات التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من ضيوف الرحمن، وتوعيتهم بما يضمن أداءهم لمناسكهم بالطرق الصحيحة والابتعاد عن الأمور السلبية التي قد تؤثر على سلامتهم.

وانتجهت الهيئة في حملتها التوعوية لهذا العام طريقة جديدة؛ وهي بثّ الأفلام القصيرة بنظام الموشن جرافيك، بتسع لغات لضيوف الرحمن، أثناء وجودهم في الأراضي المقدّسة، وهو ما يسهم في استيعاب الحجاج لتلك التعليمات.