المحكمة العُليا: غدًا الجمعة غرة شهر ذي الحجة

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
أعلنت المحكمة العليا، اليوم الخميس، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ، بشهادة عدد من الشهود العدول.
وأوضحت المحكمة العليا، أنه بثبوت رؤية الهلال، يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق للثاني من شهر أغسطس آب 2019 م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس آب 2019 م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.
وفي ما يلي نص قرار المحكمة العليا
صدر عن المحكمة العُليا اليوم القرار التالي:
القرار رقم (123/ هـ) وتاريخ 29/ 11/ 1440هـ
الحمد لله وحده، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد عقدت المحكمة العُليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة ليلة الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ -حسب تقويم أم القرى- متحريةً ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام. وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العُليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء هذا اليوم الخميس بشهادة عدد من الشهود العدول. وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق للثاني من شهر أغسطس آب 2019 م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس آب 2019 م، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.
والمحكمة العُليا -إذ تعلن ذلك لعموم المسلمين- لتسأل الله العلي القدير أن يوفقهم للعمل بما يرضيه، ويتقبل منهم صالح أعمالهم، ويتجاوز عن سيئاتهم، وييسر لحجاج بيته سبل أداء حجهم، وأن ينصر دينه، ويُعلي كلمته، إنه سبحانه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رئيس وأعضاء المحكمة العليا
عضو عضو
د. خالد بن عبدالله اللحيدان د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان
عضو عضو عضو
فرحان بن يحيى الفيفي محمد بن عبدالله الجارالله عبدالرحمن بن محمد الحسين
عضو عضو عضو
أحمد بن حمد المزروع حمد بن محمد ابانمي محمد بن شريم الشعبي
عضو عضو عضو
سعيد بن بريك القرني أحمد بن مقبول حكمي أحمد بن محمد الأمير
رئيس المحكمة العليا
غيهب بن محمد الغيهب
شاهد أيضاً من سكاي نيوز عربية: مكة المكرمة.. قبلة المسلمين وأرض المسجد الحرام
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
عقوبات أميركية على جواد ظريف
Advertisements
فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على خلفية دوره في خدمة مشروع المرشد الأعلى المزعزع للاستقرار في المنطقة بحسب واشنطن.سكاي نيوز عربية
-
للمرة الأولى منذ 2008.. الفيدرالي يخفض معدل الفائدة
فعلها البنك الاحتياطي الفيدرالي، وخفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ 2008، في خطوة يراها جيروم باول رئيس البنك ضرورية لتقليص أي مخاطر قد تواجه الاقتصاد الأميركي.سكاي نيوز عربية
-
ولد لبات: يجب الإسراع بتوقيع المرسوم الدستوري
رغم دعوات الخروج لتظاهرات جديدة في السودان، تنديدا بأحداث الأُبيض، تواصل الأطراف بدعم من الوساطة الأفريقية الإثيوبية محادثاتها. ودعا المبعوث الإفريقي محمد ولد لبات بالإسراع في توقيع المرسوم الدستوري.سكاي نيوز عربية
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
مكة المكرمة.. قبلة المسلمين وأرض المسجد الحرام
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العُليا: غدًا الجمعة غرة شهر ذي الحجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.