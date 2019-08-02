النائب العام يوجه بسرعة القبض على مجموعة أطلقوا النار في إحدى المناسبات

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

وجه النائب العام بسرعة القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يُطلقون النار من أسلحة رشاشة في إحدى المناسبات.

وتفصيلاً.. بناء على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يقومون بإطلاق النار من أسلحة رشاشة فقد وجه معالي النائب العام بالتحقق من ذلك واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت النيابة العامة أنها ستقوم بواجبها بحزم تجاه كل من يخالف الأنظمة المعاقب عليها جزائياً وبما يحمي المجتمع.