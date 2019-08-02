بالصور: وصول أولى دفعات الحجاج من ذوي ضحايا الهجوم على مسجدي نيوزيلندا إلى المملكة

وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أُولى الدفعات من ذوي شهداء الحادث الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا، لأداء مناسك الحج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك للحج والعمرة والزيارة. وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً في الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، في استقبال الضيوف لدى وصولهم إلى المطار اليوم (الجمعة).

ووجه الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقت سابق هذا الشهر باستضافة (200) حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا. يذكر أن الحادث الإرهابي الذي نفذه أسترالي من مؤيدي اليمين المتطرف في مارس الماضي، أسفر عن مقتَل 51 شخصاً وإصابة العشرات، أغلبهم ينحدرون من دول عربية وإسلامية.