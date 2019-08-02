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أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعاً للأجهزة الطبية بعد رصد عدد من المخالفات به، وضبط أكثر من ألف منتج مخالف بداخله. وأوضحت الهيئة أن المستودع يقوم بتخزين الأجهزة دون الحصول على تراخيص لذلك، ودون معرفة مصدرها، ويقوم بإعادة بيعها إلى جهات غير معلومة.
ورصد مفتشو الهيئة داخل المستودع أجهزة مختبرات طبية وأجهزة تعقيم وغسيل كلوي مستعملة ومجهولة المصدر، ويجري إعدادها لبيعها دون التأكد من سلامتها وكفاءتها وملاءمة استخدامها طبياً. وقامت الهيئة بإغلاق المستودع واستدعاء صاحبه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة وتطبيق المخالفات.
كانت هذه تفاصيل خبر “الغذاء والدواء” تُغلق مستودع أجهزة طبية بعد ضبط 1000 منتج طبي مخالف بداخله-صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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