“حلم أصبح حقيقة”.. مشهورات سعوديات يعلقن على قرار “الغاء الولاية على سفر...

احتفت مشهورات سعوديات بصدور “الغاء الولاية على سفر المرأة” في المملكة وقدمن شكرهن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مؤكدين أن هذا القرار في صالح المرأة بالدرجة الأولى. واحتفت سعوديات بالقرار على طريقتهن الخاصة حيث ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بالتهاني والاشادة بالقرر الذي يعد خطوة جديدة نحو رفعة شأن المرأة بالمجتمع ومنحها المزيد من الحرية فالقرار كما وصفته الكثيرات “حلم أصبح حقيقة في عهد حرية المرأة السعودية وتحررها من قيود غير مبررة”.

وفي هذا التقرير نرصد لكم بعض آراء مشهورات سعوديات عبرن عن سعادتهن بالقرار عبر حساباتهن المختلفة بمواقع التواصل الإجتماعي:

فمن جانبها كتبت الفنانة ريم عبد الله عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”: #لا_ولاية_على_سفر_المرأة تمكين المرأة السعودية قرارًا تاريخيًا وفيه تقدم كبير وقفزات ملموسة في سبيل تمكين المرأة ومنحها حقوقها الكاملة مساواةً بالرجل وخلق جيل نسائي قوي وأكثر إنجازاً وإستقلالية”.

وغردت الفنانة مروة محمد قائلة: “شكرا للقيادة الحكيمة المومنة بأن المرأة لها عقل راشد ومسؤولة عن تصرفاتها وقرارتها #لا_ولايه_علي_سفر_المراه #محمد_بن_سلمان”. وأرفقت في تغريدة أخرى صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان وعلقت عليها بتقديم الشكر لسموه.

في سياق متصل نشرت الإعلامية السعودية منى أبو سليمان عدة تغريدات على تويتر عبرت فيها عن سعادة بقرار الغاء ولاية الراجل على المرأة في السفر وكتبت منى: ” عند التحدث عن #تمكين_المرأة تغير الحديث من التعليم الى العمل الى التمثيل بالحكومة الى الاحوال الشخصية و معني المساوة بالمواطنة. رحلة 60 سنة بدأت من عهد الملك فيصل 1956 الى عهد الملك سلمان 2019..”. وأضافت: ” لا ننسي ان الوطن مصنوع من الاسر…. سعادة و تكاتف الاسر غير مبنية على قوانين الدولة (و ان ساعدت القوانين على الحصول على الحقوق المهضومة لكل ضعيف) سعادة الاسر تبني على العلاقات الراقية الانسانية الطيبة بين افرادها…”

وغردت الناشطة السعودية سعاد الشمري قائلة: “لا يمكن ان يكون هناك عدل اصلاح تغيير الا بقائد بطل شجاع يسابق الوقت ويصنع المستقبل اليوم يوم تاريخي اول #اغسطس وبعد سنتين فقط من توليه العهد وشهر و11 يوم #محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز يقر ملامح #السعودية_الجديدة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “حلم أصبح حقيقة”.. مشهورات سعوديات يعلقن على قرار “الغاء الولاية على سفر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.