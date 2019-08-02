سحب ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق بالسعودية.. السبت

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من الرؤية الأفقية، غدًا السبت.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة: بمشيئة الله تعالى، يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، كما يستمر التوقع بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة ، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، فيما توقعت الهيئة أن تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 16 و40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

ووفق خرائط الطقس، فمن المنتظر أن تشهد مدينة الإحساء أعلى درجة حرارة لتصل إلى 47 درجة، فيما ستكون الصغرى على الإحساء 30. وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على أنحاء المملكة كافة: