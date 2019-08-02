بالفيديو.. «الغذاء والدواء» تفحص مركبات نقل المواد الغذائية عبر مداخل مكة

واصل مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء، مراقبة وفحص مركبات نقل المواد الغذائية عبر مداخل مكة المكرمة.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مفتشيها رافقوا أمن الطرق في مراقبة وفحص مركبات نقل المواد الغذائية، عبر مداخل مكة المكة، لضمان سلامته خلال موسم الحج، بالتمركز في نقاط التفتيش وفي المواقع الخمس المؤدية إلى مكة المكرمة، وهي الشميسي، والكعكية، والنوارية، وسبحوة، وبحرة؛ للمساهمة بشكل فعال في الحد من التسمم الغذائي.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نصحت الحجاج بشأن استخدام مرضى السكر والضغط للأجهزة الطبية خلال فترة الحج.

وقالت الهيئة: بالنسبة لقياس ضغط الدم، يجب تجنب تناول الطعام أو المشروبات المحتوية على الكافيين لمدة 30 دقيقة، قبل قياس الضغط.. تجنب قياس الضغط حينما يكون الشخص متوترًا أو غاضبًا وعليه أخذ قسط من الراحة قبل القياس، والجلوس على كرسي، وعدم وضع ساق فوق الأخرى.

وفي شأن الأنسولين، وقياس السكر، قالت الهيئة: يلزم حفظ عبوات الأنسولين المقرر استخدامها لاحقًا في الثلاجة، والاحتفاظ بالمفترض استخدامه بدرجة حرارة الغرفة، وعدم وضعها في الفريزر، أو تعريضها لأشعة الشمس أو لحرارة مرتفعة.. وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون، ثم تجفيفهما بالكامل واستخدم المساحات الطبية.