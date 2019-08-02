بالفيديو.. قوات الحرس الوطني تشارك في تنظيم الحج بمكة والمشاعر المقدسة

تشارك قطاعات وزارة الحرس الوطني في حج هذا العام 1440-2019؛ بعدة مهامّ أمنية وطبية وتوعوية تقدمها لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، جنبًا إلى جنب مع منسوبي القطاعات الأمنية والحكومية والأهلية الأخرى، وفق الخطط المعتمدة.

تأتي المشاركة تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى للقوات العسكرية، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبمتابعة وإشراف مباشر من وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

وفي سياق ذي صلة، استقبل أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، مدير عامّ الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، يرافقه عدد من ضباط الدفاع المدني.

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وخلال اللقاء، أكد أمير المنطقة، أهمية دور الدفاع المدني في توفير السبل الوقائية من المخاطر لضيوف الرحمن، زوار المسجد النبوي الشريف، مشددًا على الجاهزية التامة للدفاع المدني في المنطقة وسرعة الإنجاز، مما أسهم في ندرة الحوادث.

وأكد أمير المنطقة، على ما تبذله المديرية العامة للدفاع المدني من جهود حثيثة في تسخير التقنية لخدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي، انطلاقًا مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من اهتمام وعناية لراحة ضيوف الرحمن.

واستمع أمير المنطقة، خلال اللقاء لشرح عن خطة المديرية لحج هذا العام، والتي روعي فيها توفير كل سبل السلامة الوقائية من المخاطر لضيوف الرحمن من الحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف.