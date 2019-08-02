«شرطة الرياض» تطيح بمطلقي النار بكثافة خلال إحدى المناسبات

تمكّنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مجموعة من الأشخاص قاموا بإطلاق النار بكثافة خلال إحدى المناسبات.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، إنه وبالإشارة إلى ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مطلقي النار، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية الأشخاص المخالفين للتعليمات، مشيرة إلى أنهم 5 مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس.

وأكد متحدث شرطة الرياض، القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت شرطة منطقة الرياض، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وكان النائب العامّ الشيخ سعود المعجب، وجه أمس الخميس، بسرعه القبض على مجموعة من الأشخاص ظهروا في مقطع فيديو وهم يُطلقون النار من أسلحة رشاشة في إحدى المناسبات.

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وقال بيان صادر عن النيابة العامة، إن النائب العام وجه بالتحقق مما تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة لمقطع فيديو متداول ظهر فيه مجموعة من الأشخاص يطلقون النار من أسلحة رشاشة، واتخاذ جميع الإجراءات النظامية.

وأكدت النيابة العامة أنها ستقوم بواجبها بحزم تجاه كل من يخالف الأنظمة المعاقب عليها جزائيًّا وبما يحمي المجتمع.

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