«الترفيه» تشترط توفير أماكن للصلاة بالفعاليات وتضع 5 شروط

اشترطت الهيئة العامة للترفيه على منظمي الفعاليات، توفير مساحة لأداء الصلوات بكل يسر وسهولة، ووضعت لذلك خمسة شروط يجب توافرها في أماكن الصلاة.

وأوضحت هيئة الترفيه- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه حرصًا على أداء الصلوات في أوقاتها، تشترط الهيئة على جميع منظمي الفعاليات توفير مساحة مناسبة للزوّار والعاملين تمكنّهم من أداء الصلاة بكل يسر وسهولة.

ونشرت الهيئة «إنفوجراف» بيَّنت من خلاله الشروط الواجب توافرها في ساحات الصلاة، وتشمل: أولًا: أن تكون نظيفة ومريحة، ثانيًا: توفير سجاد مناسب، ثالثًا: تجهيز مناطق منفصلة للذكور والإناث، رابعًا: تمييز أماكن الصلاة على خريطة الفعالية، خامسًا: وضع لافتة مرئية تدل على أماكن الصلاة.