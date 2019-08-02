بالصور.. رئيس مركز الحكامية يبحث استعدادات اليوم الوطني‎

رأس علي بن حسن العواجي، رئيس مركز الحكامية، التابع لمنطقة جازان، الاجتماع التحضيري الأول لمناسبة اليوم الوطني ٨٩ بحضور المشايخ وممثلي بلدية المضايا والمجلس البلدي ولجان التنمية في «المضايا - مزهرة – المرابي».

تناول العواجي، خلال الاجتماع أهمية اليوم الوطني وما يجسده من ألفة وتلاحم بين القيادة والشعب وما وصلت إليه المملكة من أمن وتنمية مزدهرة، منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - طيب الله ثراه - حتى عهد الحزم والرؤية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ثم ناقش العواجي، خلال اجتماعه مع اللجان المشكلة، تجهيزات الموقع والفقرات والبرامج المقررة المصاحبة للاحتفال بتلك المناسبة الوطنية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي إنفاذًا لتوجيه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز الذي يقضي بالاهتمام بهذه المناسبة الغالية على الجميع.