بالصور.. مطار الملك عبدالعزيز يستقبل مصابي وأسر ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مصابي وأسر ضحايا الهجوم نيوزيلندا الإرهابي، بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم لأداء الحج.
ونشر الحساب الرسمي للمطار، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورًا تبرز استقبال مصابي أسر ضحايا الهجوم الإرهابي؛ حيث وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 16 يوليو الماضي، باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ.
وجاء ذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويًّا.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي، ثمَّنت توجيه خادم الحرمين وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين: «إنَّ هذا التوجيه الكريم يعطي دلالةً واضحةً على التضامن الإسلامي ووقوف الدول الأعضاء في المنظمة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية (دولة المقر)، ورئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، مع الأقليات المسلمة في جميع دول العالم، والحرص على متابعة شؤونهم ودعم قضاياهم».
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