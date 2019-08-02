وصول نحو 1.5 مليون حاج إلى الأراضي المقدسة عبر جميع المنافذ

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية، أمس الخميس، مليون و423 ألف و230 حاجًّا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات، فيما خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 10 آلاف عربة مجانية لتوفير الرعاية الكاملة لزوار بيت الله الحرام وضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات وتذليل الصعاب وتوفير سبل الراحة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقد أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.323.405) حجاج، فيما قدم عن طريق البر (82.978) حاجًّا، وعبر البحر (16.847) حاجًّا، وذلك بزيادة (121.045) حاجًّا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 0.9%.

ومن ناحيتها، خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 10 آلاف عربة مجانية موزعة على ثلاث نقاط عند باب السلام، ونقطة عند باب الملك عبدالعزيز، ونقطة عند الشبيكة، وذلك ضمن عناية الرئاسة بزوار بيت الله الحرام وضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات وتذليل الصعاب وتوفير سبل الراحة لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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وأوضح وكيل إدارة الخدمات والتنقل بندر خوج، أنه من ضمن هذه الخدمات خدمة عربات الطواف والسعي المخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة التي تقدم خدماتها إدارة الخدمات والتنقل بالمسجد الحرام، حيث خصصت الخيارات المناسبة لضيوف الرحمن وزوار بيت الله الحرام التي تناسبهم من عربات مجانية وعربات كهربائية.

وجهزت 775 عربة كهربائية فردية وثنائية مدفوعة الأجر بسعر رمزي، كما أنها ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بالإضافة أنه تم تجهيز مسار خاص للطواف والسعي. ووفرت الإدارة أيضًا عدد 3 آلاف عربة مدفوعة الأجر مع دافعيها لخدمة ضيوف الرحمن وزوار بيته العتيق بسعر رمزي مصرح لهم من قبل الرئاسة بالعمل على مدار الساعة.

وأفاد خوج، أن الإدارة تتابع سير هذه المنظومة، وتشرف على الخدمات المقدمة بموظفين أكفاء يبلغ عددهم 177 موظفًا جرى تأهيلهم للعمل من خلال عدد من البرامج التدريبية في فن التعامل مع زوار بيت الله الحرام، موضحًا أنه يتم مراقبة سير العمل في جميع طوابق المطاف والمسعى وسحب عربات المرتزقة؛ حيث إن هذه العملية تتم بالتعاون مع رجال الأمن بالمسجد الحرام.