بالصور.. سفير الإمارات بالمملكة يشيد بجهود القيادة لخدمة ضيوف الرحمن

أشاد الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتأمين خدمات متكاملة ومبتكرة لحجاج بيت الله الحرام.

وثمَّن الشيخ شخبوط، الجهود التي تبذلها المملكة؛ لتوفير كل السبل التي تضمن لضيوف الرَّحمن تأدية مناسك الحج بيسر وطمأنينة عبر حشد جميع الطاقات والإمكانات لخدمة الحجاج القادمين لأداء المناسك، من مختلف دول العالم، مؤكدًا حرص قيادة الإمارات على تقديم أفضل الخدمات لحجاجها، وتأمين جميع احتياجاتهم منذ لحظة مغادرتهم بلادهم وحتى عودتهم سالمين.

وقال الشيخ شخبوط، في تصريحات له بمناسبة استقبال وفود دولة الإمارات من الحجاج: «إن فريق السفارة وقنصلية دولة الإمارات يعملان وبالتنسيق والتعاون المستمرين مع فريق بعثة الحج الرسمية وعلى مدار الساعة لتنفيذ توجيهات القيادة، وبما يضمن الارتقاء بالأداء، والوصول إلى أعلى معدلات السعادة والرضا».