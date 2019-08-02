«أمانة جدة» تغيّر مواعيد الدوام الرسمي.. ومواعيد العمل: 7 ساعات فقط

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الجمعة، تغيير مواعيد الدوام الرسمي في الأمانة، اعتبارًا من أول يوم عمل بعد عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت الأمانة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه تم تغيير مواعيد الدوام الرسمي في أمانة جدة؛ اعتبارًا من الأحد الموافق 17 من ذي الحجة 1440 هـ.
وأشارت أمانة جدة، إلى أن مواعيد الدوام الجديدة ستكون كالتالي: من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً (7 ساعات عمل).
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