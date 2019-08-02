حمود العتيبي يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الإعلام

رفع حمود بن عبدالرحمن العتيبي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الخامسة عشرة على وظيفة مستشار إداري بوزارة الإعلام.
وعبر العتيبي عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلًا المولى -عز وجل- أن يوفقه ويعينه على أداء مسؤولياته وواجباته في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لوزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، على دعمه ومساندته، داعيًا الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة ومحل ثقتها.
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