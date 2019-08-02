حج / وصول ذوي ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا لأداء الحج إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي



جدة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

استقبل وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، نيابة عن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أولى طلائع أسر ذوي مصابي وشهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي الذين وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذين وصلوا

هذا اليوم الجمعة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وقال وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل : إن الاستضافة كان لها الأثر البالغ في التخفيف من وقع الألم على ذوي المصابين والشهداء وقد لمسناه حين استقبلنا الدفعة الأولى منهم، مؤكدًا أن اللسان يعجز عن شكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه اللفتة الكريمة تجاههما الذين عبروا بمشاعر صادقة خالطها الدموع عن شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله -, داعين الله أن يجزيهما خير الجزاء وأوفاه على هذه الجهود.

وأضاف: إن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يوجه ويشرف ويتابع هذا البرنامج بدقة، مشيرًا إلى تكوين لجان متعددة تعمل ليل نهار لخدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين وتقديم كل التسهيلات لهم ليؤدوا مناسكهم ويتفرغوا لهذه العبادة العظيمة.

وأكد الدكتور عبدالله الصامل أن استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الأليم، تأتي في إطار جهود المملكة الرامية لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية.

من جانبه، وصف السفير النيوزلندي لدى المملكة استضافة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لذوي الشهداء لتأدية مناسك الحج بالمقدرة لدى عموم الشعب النيوزلندي، مؤكدًا أنها أسهمت في تخفيف جراح وآلام ذوي المصابين والشهداء.

وقال: إن الحكومة النيوزلندية تثمن الدور المؤثر للمملكة في خدمة المسلمين في العالم خاصة من وقع عليهم الظلم من الجماعات الإرهابية، لافتًا الانتباه إلى أن الإرهاب لادين له ولا عرق، والجميع يعمل في التصدي له بكل صوره وأشكاله.

من جهتهم قدم ذوو ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على استضافتهم لأداء فريضة الحج وعلى ما أولياه من حرص على تقديم التسهيلات والخدمات اللازمة لهم وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهم بكل يسر وسهولة وعلى الوجه ِالأكمل.

ونوهوا بجهود المملكة العربية

حضر مراسم الاستقبال المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله التويجري والمدير العام للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن محمد العطا الله وعدد من المسؤولين من مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة الحجاج.

// انتهى //

19:53ت م

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جدة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واساستقبل وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، نيابة عن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أولى طلائع أسر ذوي مصابي وشهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي الذين وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذين وصلواهذا اليوم الجمعة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.وقال وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل : إن الاستضافة كان لها الأثر البالغ في التخفيف من وقع الألم على ذوي المصابين والشهداء وقد لمسناه حين استقبلنا الدفعة الأولى منهم، مؤكدًا أن اللسان يعجز عن شكر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على هذه اللفتة الكريمة تجاههما الذين عبروا بمشاعر صادقة خالطها الدموع عن شكرهم الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - رعاهما الله -, داعين الله أن يجزيهما خير الجزاء وأوفاه على هذه الجهود.وأضاف: إن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ يوجه ويشرف ويتابع هذا البرنامج بدقة، مشيرًا إلى تكوين لجان متعددة تعمل ليل نهار لخدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين وتقديم كل التسهيلات لهم ليؤدوا مناسكهم ويتفرغوا لهذه العبادة العظيمة.وأكد الدكتور عبدالله الصامل أن استضافة ذوي ضحايا ومصابي الحادث الإرهابي الأليم، تأتي في إطار جهود المملكة الرامية لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية.من جانبه، وصف السفير النيوزلندي لدى المملكة استضافة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - لذوي الشهداء لتأدية مناسك الحج بالمقدرة لدى عموم الشعب النيوزلندي، مؤكدًا أنها أسهمت في تخفيف جراح وآلام ذوي المصابين والشهداء.وقال: إن الحكومة النيوزلندية تثمن الدور المؤثر للمملكة في خدمة المسلمين في العالم خاصة من وقع عليهم الظلم من الجماعات الإرهابية، لافتًا الانتباه إلى أن الإرهاب لادين له ولا عرق، والجميع يعمل في التصدي له بكل صوره وأشكاله.من جهتهم قدم ذوو ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على استضافتهم لأداء فريضة الحج وعلى ما أولياه من حرص على تقديم التسهيلات والخدمات اللازمة لهم وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهم بكل يسر وسهولة وعلى الوجه ِالأكمل.ونوهوا بجهود المملكة العربية السعودية الرامية لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية.حضر مراسم الاستقبال المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله التويجري والمدير العام للإعلام والاتصال المؤسسي بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن محمد العطا الله وعدد من المسؤولين من مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة الحجاج.// انتهى //19:53ت م0125

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