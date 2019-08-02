حج / رئيس هيئة الهلال الأحمر يتفقد المراكز الإسعافية في المدينة المنورة



المدينة المنورة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

قام معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم بجولة تفقدية للمراكز الإسعافية التابعة للمدينة المنورة، مطلعًا على سير العمل الإسعافي وكافة استعدادات الفرق الإسعافية لتقديم الخدمات الطبية الطارئة لزوار المسجد النبوي خلال موسم الحج.

وتفقد الدكتور القاسم سبعة مراكز إسعافية بدأت من المدينة المنورة وانتهت في مكة المكرمة، حيث زار معاليه مركز إسعاف الحرة الشرقية، ومركز شارع الملك عبد العزيز الموسمي، ومركز التطوع بالحرم، ومركز إسعاف حجاج البر الموسمي، ومركز إسعاف الفريش الموسمي، ومركز إسعاف المسيجيد، ومركز بدر، ومركز الرايس.

واطلع معالي رئيس الهيئة خلال الجولة على استعدادات الفرق الإسعافية وآلية سير العمل الميداني، مستمعاً إلى شرح شامل من مديري المراكز الإسعافية عن مجريات العمل، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير العمل وما يواجهونه من صعوبات خلال العمل الميداني، موجهًا بتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية لحجاج بيت الله الحرام.

وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لجهود العاملين في المراكز الإسعافية من منسوبي الهيئة على ما يقدموه من خدمات إسعافية لخدمة حجاج بيت الله الحرام ولخدمة هذا الوطن العظيم، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في بذل كل الجهود لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية، لاسيما وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قد هيأت كافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن.

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19:00ت م

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