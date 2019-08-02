- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تحذيرات للحجاج لضمان سلامة الغذاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تحذيرات للحجاج لضمان سلامة الغذاء
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أيام تفصلنا عن يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، وهناك بعض النصائح الهامة لضمان سلامة غذاء ضيوف الرحمن خلال أداء المناسك، أهمها التأكد من تناول الوجبات من منشآت غذائية نظيفة ومصرح بها، مع الحرص على شرب المياه المعبأة المصرح بها.
كما يجب تجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة المتجولين، والتأكد من تاريخ صلاحية الغذاء، مع تجنب اللحوم المطهوة غير تامة النضج ومنتجات الحليب غير المبسترة.
وأيضًا يجب المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري وعدم تناول أي غذاء يُشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون أو قوام، وأخيرًا لا يجب ترك الطعام مكشوفًا؛ كي لا يصبح عرضةً للتلوث.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذيرات للحجاج لضمان سلامة الغذاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.