تحذيرات للحجاج لضمان سلامة الغذاء

2019-08-02

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أيام تفصلنا عن يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، وهناك بعض النصائح الهامة لضمان سلامة غذاء ضيوف الرحمن خلال أداء المناسك، أهمها التأكد من تناول الوجبات من منشآت غذائية نظيفة ومصرح بها، مع الحرص على شرب المياه المعبأة المصرح بها.

Advertisements

كما يجب تجنب شراء الأطعمة المكشوفة من الباعة المتجولين، والتأكد من تاريخ صلاحية الغذاء، مع تجنب اللحوم المطهوة غير تامة النضج ومنتجات الحليب غير المبسترة.

وأيضًا يجب المحافظة على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري وعدم تناول أي غذاء يُشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون أو قوام، وأخيرًا لا يجب ترك الطعام مكشوفًا؛ كي لا يصبح عرضةً للتلوث.