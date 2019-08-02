قرقاش: الدوحة تصيد في الماء العكر وموقفنا مع المملكة مشترك

2019-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، أن مقال الكاتب عبدالرحمن الراشد، اليوم الجمعة، في غاية الأهمية في تناوله للمحاولات القطرية اليائسة تجاه التحالف السعودي الإماراتي ولن ينجحوا في مرادهم أبدًا، مشددًا على أن الموقف الإماراتي ثابت والتنسيق مع المملكة “الشقيقة” في أفضل حالاته.

Advertisements

وتابع قرقاش متعجبًا من محاولات قطر: كم هو أفضل للدوحة حلّ أزمتها بدلًا من تعميقها.

ولفت إلى أن: إعادة الانتشار في الحديدة حصيلة حوار موسع في التحالف واتفقنا مع السعودية الشقيقة على إستراتيجية المرحلة القادمة في اليمن، وفي الملف الإيراني موقفنا المشترك تفادي المواجهة وتغليب العمل السياسي، فيما تسعى الدوحة إلى الصيد في الماء العكر عبر تضخيم اجتماع روتيني.

وأضاف قرقاش: وأعود إلى طرح الأخ عبدالرحمن بأن أزمة قطر لم ترتبط حصريًّا بتوجه سياستها الخارجية، بل التدخل والإضرار بجيرانها، وهو ما يتكرر اليوم من دولة اختزلت نفسها إلى ظاهرة إعلامية وفي تمويل عدم الاستقرار، ويبقى أن الشراكة السعودية الإماراتية صلبة وباقية وممتدة.