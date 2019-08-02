إغلاق مستودع به أكثر من ألف منتج طبي مخالف

2019-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعًا للأجهزة الطبية يقوم بتخزين الأجهزة دون الحصول على التراخيص اللازمة، ودون معرفة مصدرها، حيث يتم تجهيزها لإعادة بيعها إلى جهات أخرى غير معلومة، دون الحصول على إذن تسويق.

وتابعت الهيئة ورصدت المستودع غير المرخص، وتبين بعد دخول مفتشيها وجود عدد من المخالفات أبرزها وجود أجهزة مختبرات طبية وأجهزة تعقيم وغسيل كلى جميعها مستعملة ومجهولة المصدر، ويجري إعدادها لبيعها لجهات أخرى مجهولة دون التأكد من سلامة وكفاءة هذه الأجهزة وملاءمة استخدامها طبيًّا، كما أن هذه الأجهزة تم تخزنها في ظروف مخالفة.

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وأوضحت الهيئة أنه تم ضبط أكثر من ألف منتج مخالف داخل المستودع، الذي تم إغلاقه واستدعاء صاحبه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة وتطبيق المخالفات.

ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات من خلال الاتصال بمركز الاتصال الموحد 19999 أو عبر استخدام قنوات الإبلاغ الأخرى مثل تطبيق بك نهتم.