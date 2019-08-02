فيديو.. الحرس الوطني يشارك في تنظيم الحج بمكة والمشاعر

2019-08-02

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تشارك قطاعات وزارة الحرس الوطني في حج هذا العام 1440-2019، بعدة مهام أمنية وطبية وتوعوية تقدمها لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، جنبًا إلى جنب مع زملائهم منسوبي القطاعات الأمنية والحكومية والأهلية الأخرى، وفق الخطط المعتمدة.

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وتأتي المشاركة تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة وإشراف مباشر من الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.