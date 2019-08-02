- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. الحرس الوطني يشارك في تنظيم الحج بمكة والمشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. الحرس الوطني يشارك في تنظيم الحج بمكة والمشاعر
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
تشارك قطاعات وزارة الحرس الوطني في حج هذا العام 1440-2019، بعدة مهام أمنية وطبية وتوعوية تقدمها لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، جنبًا إلى جنب مع زملائهم منسوبي القطاعات الأمنية والحكومية والأهلية الأخرى، وفق الخطط المعتمدة.
وتأتي المشاركة تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة وإشراف مباشر من الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. الحرس الوطني يشارك في تنظيم الحج بمكة والمشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.