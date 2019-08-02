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فيديو.. الحرس الوطني يشارك في تنظيم الحج بمكة والمشاعر

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2019-08-02

فيديو.. الحرس الوطني يشارك في تنظيم الحج بمكة والمشاعر

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تشارك قطاعات وزارة الحرس الوطني في حج هذا العام 1440-2019، بعدة مهام أمنية وطبية وتوعوية تقدمها لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، جنبًا إلى جنب مع زملائهم منسوبي القطاعات الأمنية والحكومية والأهلية الأخرى، وفق الخطط المعتمدة.

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وتأتي المشاركة تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى للقوات العسكرية وولي العهد الأمير ، وبمتابعة وإشراف مباشر من الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.

 





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