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2019-08-02 طلعات جوية مستمرة لطيران الأمن في سماء المدينة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تواصل القيادة العامة لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة تنفيذ مهامها في خدمة الحجاج بالمدينة المنورة مع مختلف أجهزة الدولة وقطاعاتها الأمنية والخدمية.

وتضمنت الخطة العامة لطيران الأمن بالحج تشغيل وحدة المدينة المنورة الموسمية لمواكبة تنقل الحجيج بين المدينة المنورة ومكة المكرمة قبل وبعد أداء مناسك الحج وذلك على فترتين بدأت الأولى من اليوم العشرون من ذي القعدة وتستمر حتى يوم التروية الثامن من ذي الحجة.

فيما تبدأ الفترة الثانية من منتصف نهار يوم الـثالث عشر من ذي الحجة وتستمر حتى مغادرة الحجاج للمدينة المنورة , حيث ترافق الطائرات الحجاج في تنقلاتهم إلى المدينة المنورة وتقوم بمسح مستمر للطرق التي يسلكونها ومتابعة دقيقة للحالة الأمنية والحركة المرورية, بالإضافة إلى مهامها المعتادة ومنها الإخلاء الطبي والإطفاء والإنقاذ وتقديم الدعم الأمني واللوجستي للقطاعات الأمنية والجهات الحكومية.









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