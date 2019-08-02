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لقطات من استقبال الحجاج مصابي وأسر ضحايا هجوم نيوزيلندا
متابعات الخليج 365 - جدة
استقبل مطار الملك عبدالعزيز، اليوم الجمعة، مصابي وأسر ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مسجدي نيوزيلندا، بعد أن وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافتهم لأداء الحج هذا العام.
ووجه خادم الحرمين الشريفين باستضافة 200 حاج وحاجة من أسر وذوي ضحايا ومصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا، وأسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة العشرات، وذلك لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنويًّا.
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