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2019-08-02 القبض على 5 مواطنين أطلقوا النار بكثافة في مناسبة بالرياض متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements قبضت شرطة الرياض على 5 مواطنين أطلقوا النار في أحد المناسبات. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار بكثافة خلال إحدى المناسبات، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال، عن تحديد هوية الأشخاص المخالفين للتعليمات، 5 مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، وتم القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ كافة الاجراءات النظامية بحقهم.









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