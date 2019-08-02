السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فرانكفورت
عقب اعتداء الدفع المميت أسفل عجلات قطار متحرك في محطة القطارات الرئيسة بمدينة فرانكفورت الألمانية، واصلت حملة جمع تبرعات لصالح والدة الطفل، الذي راح ضحية الاعتداء.
وبلغت قيمة التبرعات التي جمعت حتى أمس عبر حملة على الانترنت نحو 46 ألف دولار، وتجرى الحملة تحت شعار «ابعثوا بتبرعاتكم إشارة على الدفء الإنساني».
وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في فرانكفورت إنه لا توجد معلومات جديدة بشأن التحقيقات ضد المشتبه به 40 عاما بتهمة القتل والشروع في القتل في حالتين.
وكان المشتبه به دفع الأم وابنها 8 أعوام أمام قطار متحرك في محطة القطارات. وتمكنت الأم من النجاة، بينما لقي الطفل حتفه أسفل عجلات القطار.
كانت هذه تفاصيل خبر 46 ألف دولار لوالدة ضحية اعتداء القطار الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.