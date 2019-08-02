46 ألف دولار لوالدة ضحية اعتداء القطار الألماني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فرانكفورت

عقب اعتداء الدفع المميت أسفل عجلات قطار متحرك في محطة القطارات الرئيسة بمدينة فرانكفورت الألمانية، واصلت حملة جمع تبرعات لصالح والدة الطفل، الذي راح ضحية الاعتداء.

Advertisements

وبلغت قيمة التبرعات التي جمعت حتى أمس عبر حملة على الانترنت نحو 46 ألف دولار، وتجرى الحملة تحت شعار «ابعثوا بتبرعاتكم إشارة على الدفء الإنساني».

وقالت متحدثة باسم الادعاء العام في فرانكفورت إنه لا توجد معلومات جديدة بشأن التحقيقات ضد المشتبه به 40 عاما بتهمة القتل والشروع في القتل في حالتين.

وكان المشتبه به دفع الأم وابنها 8 أعوام أمام قطار متحرك في محطة القطارات. وتمكنت الأم من النجاة، بينما لقي الطفل حتفه أسفل عجلات القطار.