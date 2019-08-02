زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب وسط تشيلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات على مقياس ريختر وسط تشيلي.

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وذكر مكتب الطوارئ التابع للحكومة أن مركز الزلزال كان على مسافة 47 كلم إلى الغرب من منتجع بتشيليمو فى منطقة أو هيجينز المطلة على المحيط الهادئ.

وبينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار، أكد المكتب أنه لا يوجد هناك خطر من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.

وتعد تشيلي جزءا من حلقة النار بالمحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بتكرار وقوع الزلازل والبراكين بها.