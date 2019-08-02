ضبط شحنة كوكايين قيمتها 1.1 مليار دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هامبورج ضبطت سلطات الجمارك الألمانية 4.5 أطنان من الكوكايين في سفينة حاويات بميناء هامبورج. وأعلنت هيئة الجمارك الرئيسية في هامبورج أمس أن القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة تقدر بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار). Advertisements وبحسب البيانات، فإن هذه الكمية الهائلة من المخدرات كانت مخبأة داخل 211 حقيبة رياضية. وذكرت الجمارك أن هذه أكبر كمية كوكايين تضبط في ألمانيا حتى الآن. وبحسب البيانات، تم تدمير الكوكايين، الذي ضبطته السلطات قبل أسبوعين، في سرية مشددة وتحت تدابير أمنية شاملة.



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