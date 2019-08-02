وفاة 117 شخصا في أمطار نيبال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقيت امرأة ثلاثينية وابنتها (ست سنوات) حتفهما في انهيار أرضي ناجم عن الأمطار الموسمية الغزيرة، بعدما طمر منزلهما في قرية نائية بأقصى غرب البلاد.

وقال المسؤول الإداري في منطقة «باجورا»، جانجا براساد نيوبين، إن الأم والابنة توفيتا بعدما طمر منزلهما الذي كان مبنيا من الحجارة والطمي، في قرية «جاومول» بالمنطقة. وأضاف «أصيب خمسة آخرون وهم يتلقون العلاج في وحدة صحية محلية».

وكانت الأمطار الغزيرة أدت إلى فيضانات أودت بحياة 117 شخصا وإصابة 80 آخرين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وفقا لبيانات وزارة الداخلية النيبالية. ولا يزال 38 شخصا في عداد المفقودين في أعقاب هذه الكوارث.